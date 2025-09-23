La Sanidad gazatí denuncia que el sistema sanitario está "dando sus últimos suspiros"

"El sistema sanitario en Gaza está dando sus últimos suspiros... y todos los intentos de salvar lo que queda de él pueden fallar ante la sistemática destrucción de los hospitales y los servicios sanitarios", dijo Sanidad.

Este mismo martes, las fuerzas armadas jordanas, que operan un hospital de campo en la ciudad de Gaza, anunciaron el traslado de este a Jan Yunis (sur) ante el avance del Ejército de Israel en Tal al Hawa, barrio en el que se encontraba la clínica y en el que avanza la operación militar terrestre.

"Quedan pocos días para que los hospitales dejen de funcionar debido al agotamiento de las reservas de combustible", alertó Sanidad.

Israel limita el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como la comida, las medicinas o el combustible, utilizado por los hospitales para hacer funcionar los generadores que los proveen de electricidad.

"La crisis de escasez de combustible en los hospitales que siguen funcionando en la Franja de Gaza entra en una fase muy peligrosa", advirtió el ministerio.

El último recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifraba en 17 de 36 los hospitales aún en funcionamiento de Gaza, todos ellos parcialmente. El recuento no incluye los centros que han dejado de funcionar en los últimos días.

Los hospitales de la Franja de Gaza trabajan en uno de los momentos más críticos de la ofensiva israelí, con cientos de heridos y decenas de cadáveres llegando a los centros en todo el enclave, a pesar de sufrir una grave escasez de medicamentos, algunos de ellos esenciales, así como de reservas de sangre.

Durante una visita de EFE al Hospital Rantisi, el último con especialidad en pediatría en la capital gazatí, que acababa de sufrir un bombardeo del Ejército israelí, sus médicos advirtieron además que no pueden ofrecer comida a sus pacientes.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.