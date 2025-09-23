Panamá lanza su fin de semana de ofertas y espera atraer compradores de varios países

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), Bonny Sánchez, afirmó en una conferencia de prensa que el fin de semana de ofertas especiales ha generado un "promedio anual de 75 millones de dólares" en ventas, elevando en "un 25 % la afluencia" de compradores en los centros comerciales.

El año pasado las ventas del Panama Black Weekend apenas superaron los 20 millones de dólares, en contraste con el 2023, cuando sumaron más de 80 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.

En la edición de este año participarán más de 3.000 tiendas y se espera la llegada de compradores de "Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, que año tras año se suman a participar en este evento", dijo por su parte la vicepresidenta de Apacecom y representante de la Cámara de Turismo (Camtur), Nadkyi Duque.

El comercio representa el 17,9 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, que es el país que "más metros cuadrados de centros comerciales tiene en la región y el que más marcas tiene en Latinoamérica", aseguró Duque.

