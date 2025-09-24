Autoridades de Portugal ponen en aviso rojo a Azores ante proximidad del huracán Gabrielle

En su último boletín meteorológico, el IPMA apuntó que sobre las 09.00 hora local (08.00 hora GMT) de hoy el huracán se encontraba a unos 2.190 kilómetros de las islas occidentales de Azores, desplazándose en dirección noreste a una velocidad de 41 kilómetros por hora.

En estos momentos Gabrielle está clasificado como un huracán de categoría 3, de las cinco existentes, en la escala Saffir-Simpson.

Según IPMA, se espera que el huracán comience a sentirse en el archipiélago al final del jueves y que su centro pase entre las islas occidentales y centrales.

Está previsto que conforme se aproxime a las Azores vaya perdiendo gradualmente intensidad y que llegue a la región con la fuerza de un huracán de categoría 1, dijo el organismo portugués.

Aun así, el pronóstico es de condiciones meteorológicas adversas, en el centro y el oeste del archipiélago.

En el grupo occidental de islas, habrá lluvia intensa con ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora de sur a norte y olas de entre 8 y 10 metros de altura, aunque podrían alcanzar entre los 14 y los 18 metros.

En el centro de Azores, la predicción es similar, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora con olas de gran altura como las del oeste.

IPMA afirmó que la parte oriental de la región autónoma debería resultar menos afectada, con alguna que otra precipitación fuerte, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de entre 6 y 7 metros de altura.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami (Florida) señaló este miércoles que se espera que Gabrielle impacte en las Azores entre el jueves y el viernes.