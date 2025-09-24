Canciller venezolano ratifica cooperación con Vietnam y Kenia durante Asamblea de la ONU

"Reafirmamos nuestros lazos de hermandad, cooperación bilateral y alianzas multilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung", expresó Gil en un mensaje publicado en Telegram, en el que compartió fotos del encuentro entre ambos.

El funcionario agregó que Caracas y Hanói mantienen un intercambio bilateral que ronda los 55 millones de dólares y "continúa en expansión", lo que, a su juicio, refleja "una cooperación soberana y beneficiosa para ambas naciones".

Gil indicó que también conversó con el secretario del Gabinete de Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, con quien, dijo, revisó "el excelente estado de las relaciones bilaterales".

"Ratificamos avanzar en la ampliación de la cooperación a través de una comisión mixta", señaló Gil, al tiempo que manifestó el compromiso de Venezuela con fortalecer alianzas "que promuevan un orden mundial multipolar".

Del mismo modo, el titular venezolano de Exteriores manifestó haberse reunido este miércoles con la ministra de Relaciones Internacionales y de Cooperación de Namibia, Selma Ashipala-Musavy, a quien trasladó el agradecimiento del Gobierno de Nicolás Maduro por la postura de su país "en la defensa de los pueblos frente a agresiones, ocupaciones y bloqueos".

En otro encuentro con la ministra de Negocios Extranjeros y Cooperación de Mozambique, María Manuela dos Santos Lucas, el canciller señaló que ratificó el compromiso de "ampliar los instrumentos de cooperación existentes" en los ámbitos político, académico, diplomático y multilateral.

La Asamblea de la ONU se celebra este año en un momento de tensión entre Venezuela y EE.UU., cuando el país suramericano ha pedido la intervención del secretario general, António Guterres, para frenar una presunta "agresión" de Washington contra su territorio, cerca del cual la Casa Blanca ha desplegado un contingente militar bajo el argumento de la lucha antinarcóticos.