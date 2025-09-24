China dice que creciente reconocimiento de Palestina "refleja la voluntad internacional"

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró que la cuestión palestina "es el núcleo de la cuestión de Oriente Medio, y la 'solución de dos Estados' es la única vía realista para resolverla".

Guo aseveró que "China seguirá trabajando con la comunidad internacional para apoyar firmemente al pueblo palestino".

"China trabajará para la consecución de un Estado independiente y realizará esfuerzos incansables por una solución pronta, integral, justa y duradera a la cuestión palestina", agregó el vocero.

Desde el recrudecimiento del conflicto, China ha reiterado su "consternación" ante los ataques israelíes contra la población civil, al tiempo que ha insistido en la 'solución de dos Estados'.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONGs y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra el enclave, en la que ya han muerto casi 65.400 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.