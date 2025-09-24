Lituania pide a España que los cazas españoles pasen de disuadir a actuar

La petición se produjo en una rueda de prensa conjunta en la base lituana de Siauliai, donde está desplegado el Destacamento Aéreo Vilkas, formado por ocho cazas Eurofigther, un avión de transporte A-400 y 190 militares del Ejército del Aire español.

No obstante, la ministra española abogó por la vía diplomática para resolver los conflictos "en un contexto de llegar a acuerdos" y posteriormente, tras la rueda de prensa, dijo que la petición no había sido puesta sobre la mesa.

Robles ha viajado este miércoles a Lituania, país miembro de la OTAN y con frontera con Rusia y Bielorrusia, para visitar el contingente español que forma parte de la misión de Policía Aérea de la OTAN.

Su misión es interceptar e identificar aeronaves que se aproximen al espacio aéreo del flanco este de la OTAN sin estar adecuadamente identificadas por los sistemas de control de tráfico aéreo.

En la comparecencia ante los medios, la ministra lituana ha alertado del incremento del nivel de la escalada, como lo demuestran las incursiones rusas en el espacio aéreo de su país y de Estonia, y ha abogado por "pasar del concepto de policía aérea al de defensa aérea". Y "de esa manera se debería reaccionar", ha señalado.

La visita de Robles se produce después de que varios países aliados, entre ellos Lituania, hayan sufrido recientemente violaciones de su espacio aéreo por parte de drones o aviones rusos, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad de la OTAN a celebrar consultas en dos ocasiones.

Estos incidentes, que preocupan mucho al Gobierno lituano, han llevado a que este martes el Parlamento aprobara permitir a las Fuerzas Armadas neutralizar de forma más rápida y sencilla drones que representen una amenaza para el espacio aéreo del país.

"Ahora se va a poder cerrar el espacio aéreo de manera inmediata y no se va a necesitar el permiso político para derribarlos", ha precisado Šakalienė.

Robles ha subrayado que España cree firmemente en la paz y ha defendido su participación "en estos momentos" en todas las misiones que surjan, entre ellas, la 'Centinela Oriental', la más reciente de la OTAN para reforzar el flanco este de la Alianza tras las incursiones rusas.

Para esta misión, España ha ofrecido medios a la OTAN, entre ellos dos Eurofigther, que podrían salir de los ocho que en estos momentos están desplegados en Lituania, cuya rotación acaba a finales de noviembre cuando serán sustituidos por F-18.

Robles ha indicado que se está a la espera de la respuesta de la Alianza que podría producirse el próximo día 6, si bien ha subrayado que "en ningún caso será en detrimento de lo que hay aquí".