Macron rinde homenaje al "talento" de Claudia Cardinale, que "eligió París como patria"

París, 24 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió este miércoles homenaje a Claudia Cardinale, de la que destacó su "talento" con el que contribuyó a las películas en las que trabajó, y el hecho de que eligió París "como patria".

24 de septiembre de 2025 - 03:35
En un mensaje colgado en su cuenta de X, Macron reaccionó al anuncio de la muerte de la actriz italo-francesa y dijo que "encarnaba una libertad, una mirada, un talento que tanto añadió a las obras de los más grandes, de Roma a Hollywood y a París".

"Nosotros, los franceses, llevaremos siempre a esta estrella italiana y mundial en la eternidad del cine", concluyó el jefe del Estado.

Claudia Cardinale falleció este martes a los 87 años en la localidad francesa de Nemours, cerca de la ciudad de Fontainebleau, en la región de París.

