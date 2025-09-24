Macron rinde homenaje al "talento" de Claudia Cardinale, que "eligió París como patria"

En un mensaje colgado en su cuenta de X, Macron reaccionó al anuncio de la muerte de la actriz italo-francesa y dijo que "encarnaba una libertad, una mirada, un talento que tanto añadió a las obras de los más grandes, de Roma a Hollywood y a París".

"Nosotros, los franceses, llevaremos siempre a esta estrella italiana y mundial en la eternidad del cine", concluyó el jefe del Estado.

Claudia Cardinale falleció este martes a los 87 años en la localidad francesa de Nemours, cerca de la ciudad de Fontainebleau, en la región de París.