Colombia y Panamá lanzan una estrategia conjunta de seguridad en la frontera

"Hemos firmado una hoja de ruta que refuerza los esfuerzos que hacemos de forma permanente en el área terrestre y marítima de ambas naciones", explicó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Cubides, en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.

El acuerdo se firmó con motivo de la XXVII Comisión Binacional Fronteriza (Combifro) por Cubides y el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Larry Solís Velásquez.

El oficial colombiano detalló que en su zona opera el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y, del lado panameño, organizaciones como Manzana Cero y las Mafias Filipinas, dedicadas a actividades como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, pesca ilegal y control de rutas migratorias.

Las operaciones conjuntas comenzarán de manera inmediata y tendrán como meta principal el desmantelamiento de las redes del Clan del Golfo.

Cubides aseguró que esperan resultados medibles en seis meses y recordó que en acciones recientes ya se incautaron más de 27 toneladas de clorhidrato de cocaína, se capturó a medio centenar de personas vinculadas a la minería ilegal y se decomisaron armas y equipos de comunicación.

Por su parte, Solís destacó que el plan prioriza el "intercambio constante de inteligencia e información en tiempo real" para sincronizar operaciones.

Reveló además que, gracias a datos suministrados por Colombia, Panamá capturó este mismo miércoles a 21 ciudadanos colombianos en su territorio, además de incautar motobombas, un rifle y oro extraído ilegalmente.

Las operaciones contemplan intervenciones marítimas y aéreas, misiones de vigilancia en selvas y pasos fluviales, y el control de rutas migratorias ilegales, campamentos clandestinos y actividades que afectan la fauna y la flora.

Finalmente, Solís aseguró que, según cifras del Servicio Nacional de Migración panameño, el flujo de migrantes a través del Darién se redujo un 94 % frente a enero de 2024, reducción que atribuyó a medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos.