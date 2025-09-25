Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años, señalando un "desastre social"

El país registró 14.872 muertes por suicido el año pasado, lo que supone una tasa de 29,1 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. En 2011, la incidencia había sido de 31,7.

Aunque en el cómputo global el suicidio se situó como la quinta causa de muerte, fue la principal razón de defunción entre los 10 y 49 años de edad. También es el primer año en que se registra como la principal causa de muerte entre los cuadragenarios.

La tasa estandarizada de la OCDE indica que Corea del Sur es el país del grupo con la tasa de suicidios más alta, con una tasa de 26,2 por 100.000 habitantes en el año 2024. La cifra está muy por encima del promedio entre los miembros de la organización, de un 10,8.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, calificó las altas tasas de suicidio en el país como un "desastre social" y en septiembre presentó una estrategia nacional de prevención con el objetivo de reducir la incidencia a 17 muertes por 100.000 habitantes para el año 2034.

En respuesta al informe del KOSTAT, el Ministerio de Salud señaló en un comunicado que los expertos identifican que el repunte responde a factores múltiples, como las dificultades económicas y laborales que atraviesan las generaciones de mediana edad, problemas de salud mental y física, así como la influencia de los suicidios de celebridades y su cobertura sensacionalista y la falta de recursos en algunas comunidades para atender crisis de este tipo.

Los especialistas internacionales afirman que el suicidio nunca responde a una única causa y que los factores psicológicos, biológicos y sociales son tratables.