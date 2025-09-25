Dos ciudadanos indios sancionados por EE.UU. relacionados en el tráfico de fentanilo

Los sancionados, Sadiq Abbas Habib Sayyed y Khizar Mohammad Iqbal Shaikh, son acusados de operar una red que se hacía pasar por farmacias legítimas para engañar a los compradores, comercializando los productos como medicamentos con descuento cuando en realidad contenían fentanilo y metanfetamina, según un comunicado de la embajada estadounidense en India.

La farmacia 'online' designada es KS International Traders, propiedad de Shaikh, quien continuó operándola incluso después de haber sido acusado formalmente por un gran jurado federal en Nueva York por cargos de narcotráfico en septiembre de 2024.

La decisión se enmarca en la lucha de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la crisis de los opioides.

El fentanilo es la principal causa de muerte para los estadounidenses de entre 18 y 45 años. "Actuamos para hacer rendir cuentas a quienes se lucran con este veneno", afirmó en el comunicado el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

El Tesoro estadounidense subrayó que la acción se coordinó con múltiples agencias y se enmarca en el Acuerdo de Política de Drogas entre EE.UU. y la India, que busca combatir conjuntamente el narcotráfico y fortalecer las cadenas de suministro globales.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes de las personas y la entidad designadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados.