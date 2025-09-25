Drones sobrevuelan varios aeropuertos daneses en segundo incidente esta semana

Según comunicados de la Policía danesa, se avistaron drones en los aeropuertos de Aalborg, -cuyo espacio aéreo tuvo que ser cerrado y donde dos vuelos tuvieron que ser desviados a otros dos aeropuertos-, Esbjerg, Sønderborg y la base aérea de Skrydstrup.

El primer dron fue visto en el espacio aéreo cercano al aeropuerto de Aalborg, en el norte del país y la cuarta ciudad danesa, a las 21.44 hora local (19.44 GMT) el miércoles y el último sobre las 00.54 hora local (22.54 GMT) del jueves.

El inspector jefe de Policía de Jutlandia del Norte, Jesper Bøjgaard Madsen, declaró que las fuerzas de seguridad no han logrado derribar los drones, "que han sobrevolado un área muy grande durante un par de horas".

Por el momento, no se ha detenido a los operadores de los drones, "pero está claro que el siguiente paso es profundizar en todas las pistas y observaciones que hemos recopilado", añadió.

Señaló que se está colaborando con todas las autoridades competentes, incluidas las Fuerzas Armadas, en los esfuerzos por poner fin a la situación y detener a los operadores de los drones.

La Policía de Jutlandia del Sur y Suroeste a su vez explicó que el miércoles por la noche, poco antes de las 22.00 hora local (20.00 GMT), recibió varios reportes de actividad de drones en los aeropuertos de Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup, y también se observaron drones sobrevolando el norte de Esbjerg.

Los drones volaban con luces y fueron observados desde tierra, pero aún no se ha aclarado qué tipo de drones son.

Estos aeropuertos no han sido cerrados, pues no había previsto tráfico aéreo antes de las 07.00 u 08.00 hora local, respectivamente (05.00 y 06.00 GMT).

Por el momento, la Policía danesa no puede comentar quién está detrás del vuelo de los drones ni cuál es el motivo.

Se trata del segundo avistamiento de drones sobre aeropuertos daneses desde la noche del 22 al 23 de septiembre, cuando también se avistaron drones en Noruega.

Los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó entonces de "ataque grave" a la infraestructura de este país nórdico el incidente.

El inspector de la Policía de Copenhague, Jens Jespersen, dijo por su parte que, el modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo "han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones", sin vincular el incidente con Rusia.