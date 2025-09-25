El BCIE extenderá acciones legales contra expresidente Dante Mossi tras decisión jurídica

El BCIE indicó en un comunicado que la resolución judicial se basa únicamente en un “tecnicismo de carácter procedimental”, y que no implica pronunciamiento alguno sobre la inocencia de Mossi ni sobre el fondo de los hechos denunciados.

La institución reiteró que la acción legal emprendida responde a hechos que considera “graves y nocivos” para sus valores institucionales, incluyendo la interferencia en relaciones estratégicas, uso indebido de recursos y afectación patrimonial, añade el comunicado.

El BCIE presentó el 5 de septiembre una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra Mossi por ‘incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la ley estadounidense de “Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión”.

Esa ley fue promulgada en 1970 para perseguir a la mafia y que permite la persecución internacional y la sanción civil por actos delictivos cometidos en Estados Unidos.

Como banco multilateral, aseguró que mantiene su “compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad institucional y proteger los intereses de sus países miembros”.

El BCIE adelantó que continuará extendiendo acciones legales para que el caso sea conocido por las instancias correspondientes, y reafirmó que la ética, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de su gestión.