Fiscalía colombiana imputa delitos de corrupción a alcalde ruso

Además de imputar a Krasnov, la Fiscalía acusó a dos exfuncionarias de la Alcaldía de Tunja por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios, detalló la entidad en un comunicado.

La investigación probó que el mandatario supuestamente amenazó al entonces gerente de Ecovivienda —Empresa Constructora de vivienda de Tunja, de carácter público— para que "firmara un documento que lo eximía de las anomalías en la suscripción del contrato".

El pasado agosto, la Procuraduría colombiana (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó por 14 años a Krasnov debido a irregularidades en su inscripción como candidato para el periodo 2024-2027.

Krasnov, nacido en 1978 en Sarátov (antigua Unión Soviética), hijo de padre ruso y madre ucraniana, llegó a Colombia hace más de 15 años como estudiante de intercambio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el Ministerio Público, Krasnov, un año antes de las elecciones, firmó un contrato laboral de un año con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), lo que lo inhabilitaba legalmente para aspirar al cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El contrato, suscrito en diciembre de 2022 por un valor de 8,1 millones de pesos (unos 2.000 dólares), tenía como objeto la prestación de servicios profesionales para apoyar una investigación en la facultad de ciencias económicas y administrativas de la institución.

Pese a ello, Krasnov inscribió su candidatura y posteriormente tomó posesión del cargo, lo que, según la Procuraduría, constituye una falta "gravísima" cometida a título de dolo, es decir, que omitió la ilegalidad siendo plenamente consciente de que estaba infringiendo la ley.

La sanción, que puede ser apelada, supone la destitución del primer alcalde extranjero elegido en Colombia, quien había hecho campaña con un discurso contra la corrupción y señalando que en la política local "se normaliza que el político tome de caja a esta ciudad".