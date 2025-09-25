Irán dice que es "falso y absurdo" que EE.UU. busque dialogar sobre su programa nuclear

"La afirmación de Estados Unidos de que busca la diplomacia es simplemente falsa y absurda; no se puede bombardear un país en medio de negociaciones diplomáticas en curso y ofrecer paz", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de los 12 días entre Irán e Israel de junio, que comenzó con ataques del Estado judío dos jornadas antes de la sexta ronda de negociaciones nucleares entre Teherán y Washington.

El diplomático iraní realizó estas declaraciones un día después de que el enviado especial para Oriente Medio y negociador nuclear estadounidense, Steve Witkoff, asegurase que Estados Unidos "no tiene deseos de dañar" a Irán y que continuaban las negociaciones entre ambas partes.

"Estamos hablando con ellos. ¿Y por qué no lo haríamos? Hablamos con todo el mundo. Y así debe ser. Ese es el trabajo. Nuestro trabajo es resolver problemas", dijo Witkoff.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Naciones Unidas reimpondrá seis resoluciones en la madrugada del sábado con sanciones contra la República Islámica -proceso puesto en marcha por Francia, Alemania y Reino Unido (E3)- si antes no se alcanza un acuerdo acerca del programa nuclear iraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó ayer en la ONU al E3 de actuar al "servicio" de Estados Unidos al iniciar el proceso de reinstauración automática de las sanciones por considerar que Teherán no cumple con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015.

Para el mandatario iraní, la acción del E3 es "legal" y se lleva a cabo con "presiones, intimidación, imposiciones y abuso flagrante", mientras que los europeos acusan a Irán de no cumplir con su parte del acuerdo de 2015 y del que se EE.UU. se salió en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump.