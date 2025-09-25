La figura de Carlos Pacheco, el 'superhéroe' que dibujó para Marvel o DC, llegará al cine

Su hijo Alejandro, que presentó este jueves un anticipo del documental en la feria San Diego Comic-Con de Málaga, aseguró que su padre, pese a ser el dibujante español más prestigioso que ha trabajado en la industria estadounidense, nunca se vio "como una estrella".

"Normalizaba todo, en el sentido de que se veía como un privilegiado al poder ganarse la vida con el medio que era su pasión. Sentía su trabajo como un deber, porque creía que le debía mucho a sus lectores, y lo intentaba hacer lo mejor posible", resaltó.

El documental estará dirigido por Adrián Ordóñez, quien resumió la figura de Pacheco con dos palabras: "talento" e "inspiración".

"Queremos enfocar el documental hacia los grandes héroes del cómic y conseguir que, quien no haya conocido a Carlos, lo conozca y vea que los sueños se pueden conseguir".

Ordóñez sigue descubriendo todavía cosas nuevas de Pacheco, con las que se abren más puertas, y tiene el objetivo de llegar al núcleo del personaje.

"A nivel creativo será muy difícil, porque tendremos que seleccionar muy bien qué entra. Sabemos el marrón en el que estamos, ya que la gente está esperando el documental y tenemos esa presión de hacer algo al nivel que él ha dejado".

También quieren "mostrarle a la industria americana que somos capaces de hacer producciones como ellos, y que vean la historia de un 'superhéroe' andaluz", avanzó el director.

Pacheco dibujó a Linterna Verde, Superman, Batman, Capitán América, Thor, Hulk o Los Cuatro Fantásticos, a personajes de los X-Men, a Arrowsmith y a muchos otros. Y destacó por las portadas de los Clásicos Marvel.

Fallecido de forma prematura a los 62 años víctima de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Carlos Pacheco tuvo unas últimas conversaciones con su hijo Alejandro en las que este sintió que "había disfrutado mucho el proceso".

"Me dijo: 'No cambio mis 62 años de vida por la vida de nadie'", desveló Alejandro.