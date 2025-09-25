La inflación interanual de Panamá se sitúa en -0,4 % a agosto

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) detalla que en agosto pasado el indicador registró una variación del -0,2 % con respecto al mes anterior, debido a los descensos en los grupos de transporte (-0,9 %); comunicaciones (-0,3 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2 %); y vivienda, agua, electricidad y gas (-0,1 %), entre otros.

Solo el rubro bebidas alcohólicas y tabaco registró un alza en agosto, de 0,1 %, mientras que no mostró ninguna variación el grupo de educación.

Por su parte, la variación interanual de -0,4 % es un reflejo de la disminución del IPC en los grupos de salud (-2,1 %); transporte (-1,9 %); comunicaciones (-1,8 %); prendas de vestir y calzado (-1,3 %); muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-1 %); vivienda, agua, electricidad y gas (-0,8 %); y recreación y cultura (0,7 %).

En contraste, los grupos que registraron un alza interanual en el IPC fueron bebidas alcohólicas y tabaco (1,7 %); restaurantes y hoteles (1,6 %); bienes y servicios diversos (1,1 %); educación (0,7 %), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5 %).

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.