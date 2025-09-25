La UE acuerda dotar de más recursos a la Europol contra el tráfico de migrantes

Además, el acuerdo informal prevé establecer un Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes dentro de Europol para apoyar las investigaciones entre los países de la UE, según explicó la Eurocámara en un comunicado.

"Con esta nueva ley, intensificamos la lucha de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes. Las despiadadas redes de tráfico ilícito de migrantes se enriquecen explotando a personas vulnerables y socavando nuestras fronteras", dijo el ponente del dosier, el eurodiputado de centroderecha holandés Jeroen Lenaers.

La agencia europea recibirá 50 millones de euros adicionales de financiación - de los cuales 20 millones se destinarán a reforzar el procesamiento de datos biométricos - y 50 nuevos empleados.

La Comisión Europea, que presentó la propuesta inicial en noviembre de 2023, celebró el acuerdo alcanzado y dijo en un comunicado que "las nuevas normas mejorarán la capacidad de Europol para apoyar a las autoridades policiales nacionales, con un Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes reforzado, un mayor intercambio de información y recursos financieros y humanos adicionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, dicho centro también incluirá representantes de Eurojust y Frontex.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo todavía debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo de la UE (los Estados) mediante una votación.