Un ataque con drones causa un incendio en una fábrica en el sur de Rusia

"La noche del 25 de septiembre, fragmentos de un dron cayeron cerca de una de las principales empresas del municipio (de Belorréchensk). Aproximadamente 140 empleados fueron evacuados a una estructura de protección", señala un comunicado de los servicios regionales de emergencia publicado en Telegram.

Según la información oficial, la caída de los fragmentos del aparato no tripulado provocó un incendio en una superficie de 50 metros cuadrados, que fue sofocado rápidamente.

Canales de Telegram ucranianos indicaron que la empresa atacada es una planta de EuroChemm, una de las mayores productoras de fertilizantes de Rusia.

La víspera, al menos dos personas murieron y otras once resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra Novorossíisk, puerto en el mar Negro situado en la región de Krasnodar.

Mientras, el gobernador de la anexionada península de Crimea, Serguéi Aksiónov, alertó de escasez de combustible en las gasolineras, pero prometió que ese asunto se resolverá en dos semanas.