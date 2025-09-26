Cuantifican daños en la localidad afectada por sismos en el occidente de Venezuela

"Todavía ni siquiera hemos sacado las cuentas", dijo a EFE Yuri Cabrera, una de las pobladoras de la entidad, quien describió los momentos del primer temblor como "muy angustiantes".

Cabrera aseguró que un almacén de alimentos del que es representante legal sufrió daños en dos columnas, e indicó que, a pesar de ello, los clientes han seguido comprando.

"La gente se coloca de la parte de afuera, espera, pide las cosas y bueno, estamos en eso, estamos tratando de resolver", comentó.

El alcalde de Baralt, Samuel Contreras, confirmó a EFE que al menos 50 viviendas están afectadas en la localidad y que algunas casas sufrieron "pérdida total" y "otras pérdida parcial".

"Estamos terminando de levantar ese informe por parte de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos para tener la afectación individual y el plan a ejecutar para resolver estos problemas", afirmó.

El mandatario local llamó a la ciudadanía a tener "calma y tranquilidad", al señalar que en la zona se han sentido movimientos telúricos "más leves".

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), este viernes ocurrió un sismo de magnitud 3,9, con epicentro a 45 kilómetros de la localidad de Isnotú, en el estado Trujillo, y a 46 kilómetros de la localidad de Bachaquero, esta última distante a unos 37,55 kilómetros de Baralt.

Además, Contreras advirtió que los temblores causaron daños en el Hospital Luis Razetti de Baralt, ubicado a unos 600 kilómetros al oeste de Caracas, la capital del país, y afectaron el sistema eléctrico local, que -advirtió- continúa experimentando "dificultades".

También afirmó que los sismos afectaron el sistema de agua potable y algunas vías, siendo, según el funcionario, "la más afectada" la que conduce hacia Trujillo, debido a "una fractura importante".

Otro vecino del municipio que conversó con EFE, Whaid el Haber, describió la situación en medio de los temblores.

"Se caía el friso (recubrimiento de pared), se caían los bloques, la gente gritaba, los motorizados se cayeron aquí en plena avenida, la gente salió aterrorizada", narró.

Como medida de precaución, algunos habitantes de Baralt aseguran que han optado por dormir con las puertas abiertas y estacionan sus vehículos frente a sus viviendas.