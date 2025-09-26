Curro Romero recibe el alta hospitalaria tras sufrir un cuadro de neumonía

El llamado 'Faraón de Camas', de 91 años, permaneció los dos primeros días de su ingreso en observación y con las visitas restringidas, aunque pudo pasar a planta el pasado miércoles.

El torero, según confirmaron a EFE sus allegados, se encuentra animado y estable, pendiente de la actualidad taurina y con ganas de seguir la emisión televisiva de la primera corrida de la Feria de San Miguel, que comienza este viernes en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla.

Los íntimos del diestro, señalaron las mismas fuentes, están aliviados por su rápida recuperación, ya que ha sido mucho más rápida que en episodios anteriores que también obligaron a su hospitalización.

Estos problemas de salud han seguido a la infección de orina y a otra crisis respiratoria que obligaron a ingresarle dos veces el pasado mayo. Justo un año antes había sufrido la fractura de la cabeza del fémur en un accidente doméstico.

Además de arrastrar la enfermedad de Parkinson, Romero superó hace cinco años un cáncer de laringe que marcó un antes y un después en su estado físico.

Francisco Romero López (Camas, Sevilla, 1933), es un mito del toreo y está considerado como uno de los diez toreros más importantes de la historia de la tauromaquia del siglo XX.

Tomó la alternativa en 1959 y se retiró en el año 2000, tras una trayectoria llena de éxitos y no exenta de polémicas.