El Supremo autoriza a Trump para congelar casi 5.000 millones de dólares en ayuda exterior

El fallo supone una importante victoria para la Administración del presidente en lo referente a su objetivo de recortar los presupuestos federales después de que una corte de menor instancia revocara la congelación de estos fondos al considerar que el mandatario había usurpado los poderes del legislativo.

En su breve fallo, algo típico al tratarse de una demanda por vía urgente del Gobierno, la mayoría conservadora de seis magistrados del tribunal determinó que la capacidad de Trump para gestionar las relaciones exteriores compensa “con creces el posible perjuicio” que sufrirían los destinatarios de las partidas, aunque recordó que su decisión tiene validez provisional hasta que el Legislativo y tribunales inferiores diriman el asunto.

Las tres juezas liberales de la corte votaron en contra y aseguraron que el asunto requiere de un profundo debate ya que está en juego “la distribución de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público”, según el escrito de disconformidad firmado por la magistrada Elena Kagan.

El pasado 28 de agosto el presidente notificó que dejaría sin gastar unos 4.900 millones de dólares de una partida de 11.500 millones aprobada por el Congreso para ayuda exterior.

