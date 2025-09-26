Geopolítica y comercio: Erdogan le compra a Trump 225 aviones de la estadounidense Boeing

El pedido incluye 150 aparatos que deben ser entregados entre 2029 y 2034, con opción a otros 75, según la aerolínea, que no precisó el montante de las adquisiciones.

Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump conversaron durante más de dos horas el jueves en la Casa Blanca, adonde el mandatario turco volvió por primera vez desde 2019.

Turquía, miembro de la OTAN, espera esencialmente que Estados Unidos levante las sanciones que desde 2020 la excluyen del programa de compra de cazas norteamericanos F-35, en represalia por la adquisición por parte de Ankara del sistema ruso de defensa antiaérea S-400.

¿Qué compró Turquía?

A la espera de ese posible levantamiento de sanciones, al que el Congreso estadounidense debe en principio dar su visto bueno, Turkish Airlines pidió en firme 50 Boeing 787 Dreamliners, con opción a 25 más.

Igualmente pidió 100 Boeing 737 MAX, con opción a otros 50.

La aerolínea, que atiende más de 320 destinos en todo el mundo desde Estambul, y en todos los continentes, había anunciado en diciembre de 2023 un pedido de 355 aparatos a Airbus, el gran competidor europeo del grupo estadounidense Boeing.

“Con estos pedidos, esperamos que el conjunto de nuestra flota se componga de aviones de nueva generación de aquí a 2035”, indicó Turkish Airlines, que decía disponer de 491 aviones a finales de julio.

El jueves, Trump se dijo dispuesto a levantar “casi de inmediato” las sanciones norteamericanas al sector turco de la Defensa. El mandatario pidió no obstante a su par turco que deje de comprar petróleo ruso, como pidió también a la UE.