Jared Leto brilla entre las estelas de 'Tron' en la Comic-Con de Málaga

"¡Hola, España! ¡Nos encanta este país y estamos encantados de estar de vuelta!", exclamó el intérprete estadounidense, que mantiene su aspecto eternamente joven y algo mesiánico, con la barba y el cabello largo y lacio.

Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Leto, Greta Lee y Evan Peters, con Gillian Anderson y Jeff Bridges en destacados papeles secundarios, 'Tron: Ares' se estrenará el 10 de octubre, 15 años después de 'Tron: Legacy' (2010), que a su vez fue la inesperada secuela casi tres décadas después de la revolucionaria 'Tron' (1982).

"Cuando nos dejábamos las pestañas en los primeros videojuegos, apareció una película con una propuesta visual sobrecogedora", recordó el director español Álex de la Iglesia, que presentó el acto ante unas 3.000 personas.

La premisa diferenciadora es que esta vez no es el mundo real el que se cuela entre las estructuras digitales de los videojuegos, sino que son sus rutinas, programas y archivos los que toman cuerpo físico entre los rascacielos, con el desarrollo de su inteligencia artificial y, quizás, también de una conciencia.

Leto destacó cómo le marcó ver 'Tron' con 12 años, especialmente por la "increíble interpretación" de Bridges, con el que ha tenido oportunidad de compartir plano en esta parte: "Trabajar con él es como una experiencia espiritual, exactamente lo que piensas que va a ser, porque es divertido y generoso".

En el evento también participó la actriz Jodie Turner-Smith, quien tiene un papel muy importante en la película. Reveló que conocía a Leto desde hacía tiempo y que sus notas previas sobre el personaje de Athena la ayudaron a conseguir el papel en las pruebas de selección.

Al final de los 45 minutos del acto, muy corto para alguno de los presentes, Leto volvió a agradecer al público que haga grandes las películas y, como gesto espontáneo, bajó hasta la platea para retratarse fugazmente con los asistentes.