México restablece servicio eléctrico en la Península de Yucatán

En un comunicado en redes sociales, la CFE precisó que hoy a las 14.19 horas local (20.19 GMT), derivado de los trabajos de mantenimiento las líneas 400 kV LT ESA A3Q20 /A3Q30 TIC con 2.174 megavatios (MW) se registró una falla eléctrica que afectó a más de 2 millones de usuarios en los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el sureste del país.

“Derivado de este evento, salieron de operación nueve centrales del sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) inició trabajos para restablecer el servicio”, apuntó el documento.

La CFE detalló que los municipios de Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen y Chetumal han restablecido sus líneas y que se “continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio de los usuarios afectados”.

"Reiteramos que se informarán oportunamente los avances hasta la completa normalización del servició eléctrico en la región", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también informó en su cuenta de X que “no hubo afectaciones a pacientes hospitalizados con soportes de vida”, ya que las plantas de emergencia entraron en operación y funcionan en áreas prioritarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Previo al aviso de la CFE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X a las 16:32 hora local (22:32 hora GMT), que ya se había restablecido “el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche".