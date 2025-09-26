Primer ministro de Pakistán elogia a Trump como un "hombre de paz" por la tregua con India

Sharif, que estuvo acompañado en la Casa Blanca por el poderoso jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Syed Asim Munir, expresó su admiración por el "liderazgo audaz, valiente y decisivo" de Trump durante una reunión en el Despacho Oval, según un comunicado del Gobierno paquistaní.

Durante el encuentro, el primer ministro paquistaní también aplaudió los esfuerzos de Trump para lograr un fin inmediato a la guerra en Gaza, destacando su iniciativa de reunir a líderes clave del mundo musulmán en Nueva York a principios de esta semana.

"El primer ministro expresó su profunda admiración por el presidente Trump, describiéndolo como un "hombre de paz" que realizaba esfuerzos sinceros para poner fin a los conflictos en todo el mundo", según el texto.

El primer ministro también agradeció a Trump por el acuerdo arancelario alcanzado entre ambos países a principios de este año e invitó a las empresas estadounidenses a invertir en los sectores de la agricultura, la tecnología de la información, la minería y la energía de Pakistán.

Finalmente, Sharif extendió una invitación al presidente Trump para que realice una visita oficial a Pakistán, sin precisar una fecha.

La mediación de Trump a la que se refirió Sharif fue destacada por ambos líderes como crucial para frenar la escalada militar entre la India y Pakistán entre el 7 y el 10 de mayo de este año, que se desató tras un ataque terrorista en la Cachemira india el 22 de abril en el que murieron 26 personas, en su mayoría turistas indios.

Sin embargo, la India ha negado reiteradas veces la mediación de Washington.

Los elogios de Sharif se producen meses después de que Pakistán, en junio de este año, propusiera a Trump para el Premio Nobel de la Paz, citando precisamente su "intervención diplomática decisiva" en la crisis con la India.