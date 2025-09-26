Quiroga dice que si gana segunda vuelta, invitará a investidura a González y no a Maduro

Quiroga (2001-2002) se enfrentará en el balotaje del 19 de octubre al senador centrista Rodrigo Paz Pereira y quien resulte ganador será investido presidente de Bolivia el 8 de noviembre.

"Aquí no viene Maduro el 8 de noviembre, no señor, aquí viene Edmundo González, que ganó la elección (en Venezuela). Yo voy a invitar a Edmundo González", declaró el expresidente a los medios.

También pidió a los parlamentarios electos que "por aplastante mayoría hagan una resolución reconociendo en el nuevo" Legislativo boliviano a González Urrutia "como el hombre que con las actas del órgano electoral del mismísimo Maduro ganó" las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela en julio de 2024.

El pasado 10 de enero, Maduro juró para un tercer mandato en Venezuela para el período 2025-2031, pese a las denuncias de fraude electoral por parte del bloque opositor mayoritario, que reclamaba la victoria de González Urrutia, quien está exiliado en España desde finales del año pasado.

Quiroga sostuvo que "en Venezuela vienen tiempos de cambio" como, a su juicio, ocurrió en Bolivia tras las elecciones generales del pasado 17 de agosto, en las que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) apenas consiguió superar el 3 % requerido por las normas para no desaparecer.

"Lo que hemos hecho en Bolivia los ha inspirado y motivado mucho y saben que Venezuela y Bolivia estamos llamados a ser libres y democráticos juntos. Este año, Bolivia va a volver a ser libre y democrática plenamente después de 20 años y Venezuela también", manifestó.

Quiroga también criticó unas recientes declaraciones del expresidente y exlíder del MAS Evo Morales (2006-2019), quien dijo a un medio local que planteará "cómo reclutar voluntarios que puedan sumarse a las milicias de Venezuela para defender" a ese país ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Defender a Venezuela es defender a la patria grande, defender a Venezuela es defender todos los recursos naturales de América Latina", justificó Morales.

Tuto Quiroga calificó de "atrocidad" la propuesta de Morales y le preguntó "¿cuándo vas a ir tú?".

El candidato conservador consideró que el expresidente izquierdista es "bravucón de boca nomás", pero está "escondido" y sin salir desde hace casi un año de su bastión sindical y político en el centro de Bolivia.

Para Quiroga, Morales "hace pasar vergüenza" a Bolivia al ser "el único que sigue defendiendo al narcocriminal de Maduro".