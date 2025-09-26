Sánchez se reúne con homólogos de Canadá y Australia para unir voces ante retos globales

Los tres jefes de Gobierno participaron en la Cumbre de Acción para el Progreso Global, en la que actuó de anfitrión el primer ministro británico, Keir Starmer.
Aprovechando esa coincidencia, Sánchez mantuvo encuentros por separado con Carney y Albanese, de los que se hizo eco en las redes sociales.
Tras su encuentro con el primer ministro de Canadá, señaló que sus dos países, ante los desafíos actuales, reafirmaron su voz común en defensa de la democracia y el multilateralismo.
Explicó además que ambos se han comprometido a impulsar las relaciones económicas bilaterales, así como las de Canadá con la Unión Europea y con otros socios comerciales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Después de verse con Albanese, subrayó que los gobiernos de España y Australia comparten prioridades como la transición verde, la vivienda y unos servicios públicos fuertes.
Además, Sánchez aseguró que Australia es un socio clave de España y los dos países comparten la misma visión de un orden mundial fundamentado en reglas.