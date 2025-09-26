Sánchez se reúne con homólogos de Canadá y Australia para unir voces ante retos globales

Londres, 26 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este viernes en Londres sendas reuniones con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con su homólogo de Australia, Anthony Albanese, para reforzar la colaboración ante las respuestas que los progresistas han de dar a retos globales.