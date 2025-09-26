Ucrania lanza una veintena de contraataques al día en el frente, según su Ejército

“Continuamos las acciones tácticas activas de contraataque, de defensa activa. Esto nos da la posibilidad, primero, de no dejarle la iniciativa al enemigo. Y también de maniobrar tropas y equipamiento, centrando los principales esfuerzos en las zonas problemáticas”, dijo Sirski citado por la agencia ucraniana Ukrinform.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló la semana pasada de una “contraofensiva” en los frentes de Dobropilia y Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, con la que, según dijo, Ucrania ha conseguido recuperar unos 160 kilómetros cuadrados de territorio.

Tras apagarse sin éxito la contraofensiva de Kiev del verano de 2023, las fuerzas ucranianas cedieron la iniciativa a Rusia en todo el frente y apenas habían contraataques.

Las declaraciones de Sirski y Zelenski apuntan a una creciente iniciativa ucraniana en algunos segmentos de la línea de combate.

Estos éxitos limitados de Ucrania en el frente podrían haber sido un factor en el cambio de tono expresado públicamente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras reunirse esta semana con Zelenski. Trump hizo alusión a la supuesta debilidad rusa y dijo por primera vez que Ucrania podría ser capaz de recuperar todo el territorio que perdió desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa en 2022.

En sus declaraciones de este viernes, Sirski dijo asimismo que el frente se extiende ahora a lo largo de 1.250 kilómetros. Según señaló, esto supone una extensión en el último año de la longitud de la línea de combate de unos 200 kilómetros.

Parte de esa extensión se debe a la ofensiva rusa sobre la región del noreste de Ucrania fronteriza con Rusia de Sumi. Kiev dio por neutralizada esa ofensiva este verano, pero las fuerzas rusas siguen ocupando allí unos 200 kilómetros cuadrados, según la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState.

Los rusos también han conseguido llevar la guerra a la región de Dnipropetrovsk, fronteriza con la de Donetsk. Sirski dijo que sus tropas están neutralizando los intentos rusos de ganar terreno en esta región pese a que el enemigo ha trasladado a esa sección del frente a tropas que tenía desplegadas en Sumi.