EE.UU. aumenta el nivel de alerta de viajes a Madagascar

De acuerdo con un comunicado, EE.UU. recomienda a sus ciudadanos en Madagascar a permanecer en sus hogares y evitar las zonas donde hayan protestas.También les pidió que tengan un plan para evacuar en caso de emergencia, que no dependa de la ayuda del Gobierno de EE.UU.

Advirtió además que en Madagascar se producen delitos violentos, especialmente al anochecer, que incluyen robos a mano armada.

"Los enfrentamientos violentos están en aumento en Madagascar. Los Dahalo, bandas criminales conocidas por robar ganado, se enfrentan cada vez más con las fuerzas de seguridad. Esto ocurre principalmente en las zonas al sur y al oeste de la capital", destaca además el comunicado.

La jornada de protestas el jueves terminó en saqueos y destrucción en la capital, la suspensión de clases y un toque de queda.

El Departamento de Estado hizo varias recomendaciones a los estadounidenses si viajan a la isla, que incluye tener un plan de salida del país y evitar las manifestaciones y aglomeraciones, estar atentos a los informes de los medios locales, evitar caminar solo, especialmente al anochecer y mantener los documentos de viaje actualizados y accesibles, entre otras sugerencias.

Las marchas, que también tuvieron lugar en otras ciudades del país, tienen su origen en el descontento con los cortes de electricidad y agua desde hace años y que en ocasiones se alargan hasta seis horas, tras las que el presidente, Andry Rajoelina, destituyó el viernes a su ministro de Energía e Hidrocarburos, Olivier Jean Baptiste, por los retrasos en la implementación de soluciones para impulsar la producción energética.