El Tribunal Supremo de Guinea-Conakri avala los resultados del referéndum constitucional

Tras un recuento final de 89,38 % votos a favor y 10,62 % en contra, el magistrado Fodé Bangoura confirmó los resultados a última hora del viernes durante la lectura de una sentencia en la que también rechazó la solicitud de la oposición de anular el resultado.

El Supremo declaró “inadmisible” la solicitud presentada por los partidos Bloque Liberal y Bloque para la Alternancia en Guinea.

El líder opositor del partido Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) y ex primer ministro Cellou Dalein Diallo (2004-2006), en el exilio desde 2022, había llamado a boicotear la votación, que tildó de "farsa electoral" para "legitimar un golpe de Estado".

Al término de su sentencia, el Tribunal ordenó que la decisión fuera notificada a las autoridades del Estado y publicada en el diario oficial de la República de Guinea-Conakry.

Según números oficiales, de los 6,7 millones de votantes registrados se emitieron 5,7 millones

El aval del Supremo permitirá al presidente de transición y jefe de la junta militar, el general Mamadi Doumbouya, concurrir a las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre próximo, de acuerdo con el calendario oficial.

Desde que Doumbouya derrocó en 2021 al entonces presidente Alpha Condé, que había buscado un tercer mandato en octubre de 2020, no permitido por la Constitución, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado restricciones a la prensa, represión contra la oposición y limitaciones a la sociedad civil.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el jueves pasado al régimen militar a levantar las prohibiciones que pesan sobre partidos políticos y medios de comunicación de la oposición.

“Las autoridades militares de Guinea deben, ante todo, levantar las inaceptables prohibiciones impuestas a los partidos políticos y los medios de comunicación”, señaló Türk en un comunicado.

“De cara al futuro, es fundamental que las autoridades de transición garanticen que los procesos para restablecer el orden constitucional se lleven a cabo de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la participación pública, la inclusión y la transparencia”, agregó.