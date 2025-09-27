Incendio en un centro de datos gubernamental tumba cientos de servicios en Corea del Sur

El suceso tuvo lugar la pasada noche en un centro de datos gubernamental situado en la ciudad de Daejeon, afirmó la agencia local de noticias Yonhap, debido a la explosión de una batería de litio mientras trabajadores realizaban labores de mantenimiento.

Aunque los bomberos consiguieron apagar el incendio hacia las 6:30 hora local (21:30 del viernes GMT), Yonhap señaló que las llamas volvieron a avivarse en parte del edificio durante la mañana del sábado.

Un trabajador del centro resultó herido de levedad, indicó la agencia gubernamental.

El incendio desatado provocó la caída de cientos de servicios en línea gubernamentales, desde el sistema que permite identificar la localización de las llamadas del servicio de emergencia hasta el servicio postal y plataformas oficiales utilizadas por funcionarios.

"Los equipos de control de temperatura y humedad están siendo actualmente reparados. Una vez que esto se haya completado, el Gobierno tiene previsto volver a poner en funcionamiento los servidores para restablecer los servicios", declaró el viceministro del Interior surcoreano, Kim Min-jae, en una rueda de prensa.

En respuesta al incendio según Yonhap, el Ministerio del Interior elevó este sábado el nivel de alarma gubernamental y prometió "movilizar todos los recursos disponibles para resolver este incidente lo antes posible, al tiempo que hará todo lo posible por minimizar las molestias al público".