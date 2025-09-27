Orsi destaca el reconocimiento que tiene Uruguay por ser un país de diálogo

En la primera rueda de prensa que dio tras regresar de su viaje a Nueva York, el mandatario apuntó que allí dialogó con referentes de distintas naciones que le reconocieron que Uruguay es uno de los pocos lugares donde no hay mayores sorpresas desde el punto de vista de la estabilidad.

"Se nos reconoce la actitud, en un mundo en el que estamos en un entorno complicadísimo, mucho más de repente de lo que uno puede pensar mirando desde acá. Cuando uno se pone a hablar con referentes de otros países, incluso privados, la situación es compleja, por lo impredecible de algunas actitudes o algunas señales que dan algunos Estados", explicó.

Orsi recordó también que, incluso desde antes que naciera la ONU, Uruguay ha mantenido una actitud coherente y se ha mantenido en la misma línea en temas como, por ejemplo, el reconocimiento en el Medio Oriente de las dos naciones y los dos Estados.

"En el propio concierto de la región, tanto Brasil como Argentina tienen para con Uruguay una atención especial por eso, porque es un lugar donde no se llevan sorpresas", concluyó Orsi.

El martes, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente puntualizó que Uruguay "está en condiciones inmejorables" de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de dialogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos.

"Créanme que estamos preparados para este reto cada vez más urgente y más necesario", enfatizó Orsi, quien hizo hincapié en la importancia del multilateralismo como única forma de enfrentar los desafíos que afronta el mundo.