Terremoto en noroeste de China causa 9 heridos, 7.812 desplazados y daños en viviendas

El temblor se registró a las 5.49 hora local (21.49 GMT del viernes) con epicentro a diez kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en varios condados de las ciudades de Dinxi y Tianshui, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

La mayor parte de los daños personales y materiales se produjeron en los condados de Longxi y Zhangxian, ambos en la ciudad de Dinxi, de acuerdo con el Comando municipal de Respuesta a Terremotos.

En Longxi, la zona más fuertemente afectada, algunas carreteras quedaron cortadas por deslaves de tierra y rocas.

Durante las dos horas siguientes al temblor, se reportaron 42 réplicas de entre 4 y 4,9 grados, recogió la cadena estatal CCTV.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la zona del sismo se han desplazado equipos y vehículos de rescate locales, a los que se sumarán efectivos enviados por el Ministerio de Gestión de Emergencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

En diciembre de 2023, un temblor de magnitud 6,2 dejó más de 150 fallecidos en Gansu y en la región vecina de Qinghai.