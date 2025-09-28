Fallece el primer presentador de informativos en español de la televisión marroquí

Según informaron este domingo los familiares de Jedidi a la agencia de prensa marroquí MAP, el periodista y escritor marroquí ha muerto en la noche del sábado.

Originario de Tetuán y nacido durante los tiempos de la ocupación española del norte de Marruecos, Jedidi fue el primer presentador de un telediario en español en la primera cadena Radio Televisión Marroquí tras el inicio de su emisión a principios de los años noventa del siglo pasado.

Jedidi dirigió también los telediarios de la radio pública marroquí, así como estaba al cargo de las versiones en español del diario "L'Opinion" y "Le Matin".

El periodista marroquí colaboró también con medios españoles como El País y Televisión Española, y contribuyó a formar a jóvenes periodistas marroquíes que trabajan en español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jedidi fue condecorado en los años noventa por la embajada española con "Encomienda de la Orden al Mérito Civil", por su labor para promover la difusión de la lengua española en Marruecos, y publicó varias novelas en español como "Grito Primal" en 2001 y Precintado" en 2005.