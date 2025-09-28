Israel bombardea supuestos depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano, utilizados por la organización terrorista para perpetrar atentados contra Israel", señaló un comunicado militar, que definió estas infraestructuras como "una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano".

El texto añadió que las fuerzas israelíes "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel"

El Ejército no precisó la ubicación exacta de los objetivos.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de bombardeos en las zonas de Al Maidan, Kfar Reman y Al Yarmaq, en el sur del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Israel mantiene ataques casi diarios contra territorio libanés pese al alto el fuego en vigor desde noviembre, alternando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas con operaciones más amplias que asegura dirigir contra la infraestructura y los arsenales de Hizbulá.