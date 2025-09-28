Israel mata a 8 palestinos en el bombardeo de dos viviendas en el centro de Gaza

Según una fuente del Hospital Al Awda, seis de las personas perecieron en el bombardeo aéreo contra la casa de la familia Abu Amer, en el que también resultaron heridos otros residentes. Dos gazatíes más murieron en un segundo ataque contra el costado occidental del campamento.

Entre los muertos hay niños, de acuerdo con la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

En la asediada ciudad de Gaza, de donde según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ya han huido 750.000 personas rumbo al sur, continuaron esta madrugada las explosiones causadas por robots en áreas residenciales y los ataques desde drones, según fuentes locales.

Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí denuncian además que, por segunda semana consecutiva, el Ejército israelí no les permite cooperar con organizaciones internacionales en Gaza para acceder a zonas de rescate de heridos y traslado a los hospitales.

"Las 73 solicitudes realizadas fueron rechazadas", dijo ayer la Defensa Civil gazatí, señalando las áreas de Al Sabra y Tal al Hawa, en el barrio de Rimal en la ciudad de Gaza, como algunas de las zonas a las que no tienen acceso.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto cerca de 66.000 palestinos, entre los que hay más de 19.000 niños.