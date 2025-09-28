Seúl dice que no puede invertir directamente los 350.000 millones de dólares que pide EEUU

"Nuestra postura declarada no era una táctica de negociación, sino que, objetiva y realísticamente, está fuera de nuestro alcance. No podemos permitirnos pagar 350.000 millones de dólares en efectivo", dijo el asesor de seguridad nacional, en declaraciones a la cadena de televisión surcoreana Channel A en la noche del sábado.

Las declaraciones llegan tras los comentarios el pasado viernes del presidente estadounidense, Donald Trump, que declaró que el pago surcoreano de 350.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos debe ser "directo".

Corea del Sur ha pedido que se utilicen diferentes mecanismos para no desembolsar el monto de golpe a fin de salvaguardar sus finanzas y el tipo de cambio, entre otros.

Las negociaciones arancelarias entre los dos países se estancaron a finales de julio cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington impondría un arancel del 15 % -frente al 25 % anunciado anteriormente- a las importaciones procedentes de Corea del Sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Trump, entre lo acordado hasta la fecha figuraba también que Washington "no pagará ningún arancel" y que Seúl invertirá 350.000 millones de dólares en el país norteamericano y adquirirá gas natural licuado y otros productos energéticos estadounidenses por valor de 100.000 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, se reunió con Trump en la Casa Blanca el 25 de agosto, pero no llegaron a firmar ningún pacto comercial definitivo.