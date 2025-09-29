Canciller alemán y primer ministro vietnamita afirman deseo de más cooperación migratoria

"El canciller Merz y el primer ministro Chinh acordaron seguir profundizando especialmente las relaciones económicas entre ambos Estados y la cooperación en materia de inmigración de trabajadores cualificados", informó en un comunicado el portavoz del canciller, Stefan Kornelius.
La conversación entre los gobernantes germano y vietnamita sirvió para poner de relieve las relaciones bilaterales entre ambos países, en particular las de carácter económico.
"En la región, Vietnam es un socio cercano de Alemania", señaló Kornelius, que aludió así a Asia.
Vietnam forma parte de los mayores socios comerciales de Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera mundial, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
