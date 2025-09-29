Canciller alemán y primer ministro vietnamita afirman deseo de más cooperación migratoria

Berlín, 29 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, hablaron este lunes por teléfono en una conversación en la que ambos jefes de Gobierno acordaron profundizar en particular las relaciones económicas y la cooperación migratoria.