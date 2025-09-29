Kiev dice haber alcanzado con misiles una fábrica de la industria militar rusa en Briansk

Los misiles fueron lanzados desde 240 kilómetros del objetivo, según el Estado Mayor de Kiev.

En una entrevista publicada este fin de semana por la cadena estadounidense Fox, el representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, dijo que el presidente Donald Trump ha autorizado algunos ataques de Kiev dentro de Rusia.

La administración del presidente anterior, Joe Biden, dio por primera vez luz verde a Ucrania para utilizar misiles estadounidenses ATACMS contra objetivos militares situados dentro de Rusia en noviembre de 2024. Hasta ese momento Kiev sólo podía usar estos misiles recibidos de EE.UU. con un radio de acción de hasta 300 kilómetros contra objetivos situados en territorios ucranianos ocupados por Rusia.

Según algunas informaciones, Trump había revertido este permiso.

