La UE destaca que Moldavia eligió futuro europeo frente a injerencia rusa en las urnas

En un comunicado conjunto de los 27, el bloque comunitario asegura que "los ciudadanos de la República de Moldavia ejercieron su derecho democrático al voto en las elecciones parlamentarias" y "los votantes han otorgado un mandato claro y firme para que la República de Moldavia continúe su decidido compromiso con la adhesión a la UE.

Según este texto, "la campaña electoral y la propia votación se desarrollaron en un contexto de injerencia y presión sin precedentes y multifacéticas por parte de Rusia" .

Por eso, la UE "condena enérgicamente los incesantes ataques híbridos de Rusia y sus aliados" que perseguían "socavar el Estado de derecho" y "fomentar la desestabilización en el país y alimentar la polarización mediante el uso masivo de desinformación".

"La UE espera colaborar estrechamente con el nuevo Parlamento y el Gobierno entrante para impulsar la adhesión a la UE y la implementación de la Agenda de Reformas, así como para mejorar la resiliencia y el crecimiento económico del país" añade el texto que felicita a la nación por los avances conseguidos hasta el momento en su camino hacía la UE

"Estamos dispuestos a dar los siguientes pasos en el proceso de adhesión de acuerdo con el enfoque basado en el mérito y a seguir avanzando en las negociaciones de adhesión", aseguran también los 27.

"El pueblo de Moldavia se ha pronunciado y su mensaje es alto y claro. Ha elegido la democracia, la reforma y un futuro europeo, frente a la presión y la injerencia de Rusia", recalcó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"La UE está con Moldavia. En cada paso del camino", aseguró.

"Moldavia, lo has vuelto a hacer. Ningún intento de sembrar el miedo o la división ha podido quebrantar tu determinación", indicó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también a través de redes sociales.

La política alemana afirmó que el país ha dejado clara su elección: "Europa. Democracia. Libertad", apostilló.

Igualmente, subrayó que la puerta de la UE "está abierta" y que acompañará al país "en cada paso del camino".

"El futuro es tuyo", concluyó.

Para la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, el voto de Moldavia "es un claro 'sí' a un futuro europeo".

"A pesar de los enormes esfuerzos de Rusia por difundir desinformación y comprar votos, ninguna fuerza puede detener a un pueblo comprometido con la libertad. Apoyamos a Moldavia en su camino hacia la UE", enfatizó la política estonia.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, celebró que "¡el futuro de Moldavia está en Europa!".

"En este histórico paso adelante, el pueblo de Moldavia ha elegido el camino de la democracia, la esperanza y las oportunidades. Ha elegido Europa", agregó, también en redes sociales.

Por su parte el presidente de la delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldova, Siegfried Mureșan, afirmó en un comunicado que "la victoria proeuropea de Moldavia es una lección para toda Europa sobre cómo derrotar la injerencia rusa".

Sin embargo, alertó de que "Rusia no se detendrá aquí".

"Continuará con sus intentos de influir en las elecciones en toda Europa y atacar nuestras democracias", advirtió.

El europeísta Partido Acción y Solidaridad (PAS), de Sandu, ganó las parlamentarias celebradas el domingo con el 50,16 % de los votos, según los resultados ofrecidos este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC) tras el escrutinio del 99,91 % de los votos emitidos.

En segundo lugar se situó el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP), con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto exterior fue decisivo para la mayoría absoluta del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

Con estos resultados, el PAS conseguiría 55 escaños, ochos menos que en las pasadas parlamentarias, pero más que suficientes para gobernar en solitario.

El bloque prorruso se haría con 26 escaños, Alternativa con 8, el Partido Nuestro y Democracia en Casa con 6. Efe