Industriales mexicanos advierten que alza de impuestos a tabaco impulsará mercado ilegal

En un comunicado, la industria advirtió que este aumento en los impuestos, propuesto en el Paquete Económico 2026, provocará un aumento mínimo de 20 pesos (1 dólar) por cajetilla y podría detonar un "crecimiento del mercado ilícito", con efectos negativos en la recaudación, la economía y la salud pública.

El Paquete Económico 2026, presentado recientemente por la Secretaría de Hacienda, contempla elevar tanto la tasa como la cuota específica del IEPS al tabaco.

En ese contexto, la presidenta de Cámara, María de Lourdes Medina, lamentó que ni las autoridades hacendarias ni las de salud hayan considerado experiencias previas en México.

Recordó que en 2010 se aprobó un aumento adicional de siete pesos por cajetilla con la expectativa de recaudar 42.000 millones de pesos (unos 2.293 millones de dólares) en 2011.

Sin embargo, solo ingresaron 30.000 millones (1.638 millones de dólares), mientras que el consumo de cigarros ilícitos escaló hasta un 20 % del mercado.

"El tabaquismo no disminuyó y el incentivo al contrabando fue evidente", subrayó.

Puntualizó que para 2024, se estimó que ingresarían 52.699 millones de pesos (2.877 millones de dólares) por impuestos al tabaco, pero la recaudación cerró en 48.000 millones (2.620 millones de dólares).

Por ello, enfatizó, repetir la estrategia fiscal agravará el problema.

"No son hipótesis. La historia en México ya nos demostró que el combate al tabaquismo no es con políticas fiscales, sino con información y políticas de salud de mediano y largo plazo".

Medina Ortega alertó que el mercado negro de cigarros representa actualmente más de 20 % del consumo nacional, lo que implica una pérdida fiscal anual estimada entre 13.000 y 15.000 millones de pesos (709,8 y 819 millones de dólares).

Consideró que un nuevo incremento de impuestos solo trasladará la demanda hacia productos ilícitos que no pagan contribuciones ni cumplen regulaciones, facilitando además el acceso entre menores de edad.

La líder empresarial pidió a diputados y senadores reconsiderar la propuesta incluida en el Paquete Económico 2026 y, en su lugar, impulsar campañas de prevención, educación y atención a la salud.

"Mayor carga fiscal solo incentiva el contrabando de tabaco y con ello, un sector que evade impuestos y vende productos sin restricción", afirmó.

Añadió que la cadena productiva del tabaco es estratégica en regiones donde se cultiva y procesa, y que un alza abrupta en los impuestos puede afectar empleo, producción y recaudación sin reducir el consumo.

"El incremento de impuestos propuesto para 2026, lejos de disminuir su consumo, migrará la oferta hacia el mercado ilícito", advirtió.

Medina Ortega insistió en que el país debe "aprender de la historia" y evitar repetir políticas que ya han demostrado resultados contraproducentes.

"Es con información y una estrategia estructurada como se podrá efectivamente combatir el consumo de tabaco en México; no con impuestos", sentenció.