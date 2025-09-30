Rauw Alejandro afirma que la cultura latina es "global": "El mundo nos escucha"

"Lo que antes era imposible para un latino y más en 'lo urbano' hoy es realidad. El Conejo en el Super Bowl", escribió el artista en un mensaje en su cuenta de X.

La actuación de Bad Bunny, conocido como el 'Conejo Malo', marcará otro hito en su carrera, por ser el primer artista latino en presentarse en solitario en el Super Bowl, en tiempos en que la comunidad latina sufre las políticas migratorias de Donald Trump.

"Las puertas están abiertas y nuestra cultura es global, el mundo nos escucha", subrayó Rauw Alejando, en alusión a que el reguetón se ha convertido en la música más escuchada del mundo.

El artista, que acaba de estrenar su álbum 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', también expresó su deseo y esperanza de algún día ser él quien protagonice tan relevante evento.

"Quizás, tal vez, si hay salud, 2028 sea Rauw quien continúe esa historia. PR (Puerto Rico) en la casa puñeta", indicó.

El Super Bowl es el evento deportivo estadounidense más visto del mundo. En 2020, la colombiana Shakira y Jennifer López, de origen puertorriqueño, actuaron en el intermedio.

Tras conocerse la noticia, Bad Bunny se mostró "emocionado" por sus "amigos, familia, Puerto Rico y toda la gente latina alrededor del mundo", y aseguró que todavía quiere "sorprender" a sus fanáticos.