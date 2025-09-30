Trump se burla de líder demócrata con un video de IA que lo caricaturiza como mexicano

El republicano difundió el video en su cuenta de Truth Social mientras continúan estancadas las negociaciones con los demócratas para lograr un pacto que extienda el presupuesto y evite el cierre del Gobierno, previsto para este miércoles por falta de fondos.

El clip altera una rueda de prensa ofrecida el lunes en la Casa Blanca por Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con Trump que concluyó sin acuerdo.

En la grabación, Jeffries aparece con un sombrero y un bigote superpuestos digitalmente, mientras que las palabras de Schumer fueron modificadas para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.

Con música folclórica mexicana de fondo, Schumer sostiene en el video que “nadie quiere votar” por su partido y que, por ello, los demócratas buscan otorgar “atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales” para ganar nuevos votantes.

Jeffries respondió a Trump en la red X asegurando que “el racismo no lo llevará a ninguna parte” y le exigió “cancelar los recortes, bajar el costo de vida y salvar la sanidad”. Añadió además: “No nos vamos a rendir”.

Por su parte, Schumer replicó: “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”.