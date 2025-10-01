Comienza en España el juicio por una demanda de medios contra Meta por competencia desleal

El juicio se celebra después de que ambas partes no alcanzaran un acuerdo en la audiencia previa celebrada en noviembre pasado en un juzgado de Madrid.

Según explica AMI en un comunicado, la demanda reclama a la multinacional propietaria, entre otros, de Facebook, Instagram y WhatsApp, más de 550 millones de euros en concepto de daños y perjuicios porque entiende que entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 habría utilizado de forma ilegítima los datos personales de millones de usuarios europeos para construir su negocio de publicidad segmentada.

La AMI recuerda que la legislación de la Unión Europea exige disponer de una base legítima que le habilite para el perfilado publicitario, requisito que Meta habría ignorado de manera reiterada, como demuestran diversas resoluciones de las autoridades europeas en materia de protección de datos.

La Asociación cree que el 100 % de los ingresos de Meta derivados de la publicidad segmentada se habrían generado mediante el uso masivo y no consentido de los datos de navegación de los usuarios.

De ese modo habría desviado inversión publicitaria aprovechando una ventaja competitiva desleal, causado así un perjuicio directo a los medios y debilitando la sostenibilidad económica de los medios de comunicación.

Ante esos argumentos, en la audiencia previa de noviembre, Meta sostuvo que no obtiene una ventaja competitiva frente a las editoras de comunicación que le han demandado y por consiguiente cuestionó la indemnización que le solicitan.