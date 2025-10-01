Corte Suprema mantiene a gobernadora de la Fed en su cargo

La Corte Suprema rehusó aprobar la solicitud de despido urgente presentada por Trump, e informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Trump consideraba que tenía la potestad de destituir a la gobernadora sin demora.

El gobierno ha “eliminado legalmente” a Lisa Cook y espera “lograr la victoria definitiva después de presentar nuestros argumentos orales ante la Corte Suprema en enero”, declaró un portavoz de la Casa Blanca a la AFP .

El presidente la acusa de haber mentido a bancos cuando solicitó préstamos inmobiliarios personales, ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

Primera mujer negra gobernadora de la Fed, nombrada por el demócrata Joe Biden, Lisa Cook llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto.

La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

Límites del poder presidencial

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años). En el caso de Cook es hasta 2038.

La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de “motivo válido”, una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un “pretexto” para liberar un puesto en el consejo de gobernadores, donde Donald Trump quisiera colocar a un aliado.