Director de La Scala de Milán: "Soy muy optimista sobre el futuro de la ópera"

"Debemos tener siempre una relación cada vez mayor con la ciudad y con el público", comentó Ortombina a EFE al término del acto celebrado en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, en el que aseguró también que se asiste en nuestros días al "regreso de la pasión por el espectáculo en vivo", ya sea la ópera, el ballet o los conciertos.

Ortombina se ha propuesto poner al público en el centro: "El público -explicó- debe sentir cada vez más, siempre que viene, que está en su casa. Y esto pasa por la elección de los títulos, de los cantantes, pero debe haber, además, un estilo de la casa para que sea acogedora". "El público también forma parte del espectáculo", subrayó.

La temporada operística en La Scala que, como es tradición, comienza el 7 de diciembre, se abrirá, por primera vez, con una obra de Dmitri Shostakóvich (1906-1975), 'Lady Macbeth de Mtsensk', en conmemoración del 50 aniversario de la muerte del autor ruso.

Compuesta en 1934, en tiempos de la Unión Soviética, fue censurada por Pravda dos años después y se convirtió en "símbolo tanto de la libertad artística como de la autonomía femenina frente al poder autoritario", según recuerda el programa difundido en Madrid.

Otra gran atracción será el ciclo completo de dramas épicos del 'Anillo del Nibelungo', obra del alemán Richard Wagner, que serán dirigidos por Alexander Soddy y Simone Young.

Ortombina comentó que el desafío para La Scala "no son las entradas" -pues, como ya está ocurriendo en el caso de las cuatro óperas del Anillo, "lo tenemos todo vendido"-, sino la "inversión" en la gente. "Tenemos la enorme responsabilidad de hacer crecer grandes artistas, de pensar en los cantantes del futuro".

El programa 2025-2026 incluye grandes obras maestras de la tradición operística italiana, pero también francesas, como 'Carmen' de Georges Bizet, una coproducción con el Teatro Real de Madrid y el Covent Garden de Londres, bajo la dirección musical, por primera vez, del surcoreano Myung-Whun Chung; y el 'Fausto' de Charles Gounod, coproducido con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y la Staatsoper Unter den Linden de Berlín.