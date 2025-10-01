Mueren al menos 17 personas en Gaza esta madrugada por bombardeos israelíes

Según los hospitales de Al Shifa y Al Ahli, al menos 14 murieron por bombardeos en la ciudad de Gaza, incluidos ataques aéreos a la escuela Al Falah en el barrio de Al Zeitoun, que albergaba gazatíes desplazados, y también en una casa familiar en el barrio de Al Daraj y un piso en el barrio de Al Rimal.

Otros tres gazatíes perdieron la vida en bombardeos contra dos casas en los campos de desplazados de Nuseirat y Bureij, en el centro de la Franja.

El Ejército israelí no se ha pronunciado aún sobre estos ataques.

Sin embargo, en septiembre las tropas israelíes comenzaron a adentrarse por tierra en la ciudad de Gaza dentro de una ofensiva para ocupar la urbe, que hasta agosto albergaba a un millón de habitantes.

Los bombardeos ya han destruido varios barrios, lo que ha obligado a cientos de miles de personas a desplazarse hacia el sur del enclave, donde el espacio es limitado y las condiciones de vida son insuficientes.