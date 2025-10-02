Australia lanza una línea directa para informar sobre el alga tóxica que cubre sus playas

Sídney (Australia), 3 oct (EFE).- El Gobierno australiano lanzó este viernes una línea telefónica especial para atender consultas sobre la expansión de un alga tóxica, un fenómeno que cubre desde hace meses las playas de la costa sur del país y que ha causado la muerte de miles de animales marinos por falta de oxígeno.