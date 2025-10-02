Costa Rica registra desempleo del 6 % y una informalidad del 37,4 %

San José, 2 oct (EFE).- Costa Rica registró un 6 % de desempleo en agosto de 2025, cifra sin variación en comparación al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa de informalidad se situó en el 37,4 %, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).