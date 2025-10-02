Eugenio Derbez encara su papel "más dramático", al lado de Pedro Alonso, en 'El juicio'

Y es que Eugenio Derbez encarna a un padre "sin nada" de cuya hija han abusado, mientras que Pedro Alonso hace de un hombre con "poder político y económico" que protege a su vástago (y abusador de su compañera de estudios).

Con esos mimbres, y con la pregunta de fondo de "qué estarías dispuesto a hacer por un hijo", se presenta 'El juicio', una producción original de Prime Vídeo México cuya fecha de estreno aún está por concretar y que centró una conversación que tuvieron este jueves Eugenio Derbez y Pedro Alonso en el marco de Iberseries & Platino Industria.

En este evento sobre el sector audiovisual iberoamericano que se celebra en la ciudad de Madrid, Derbez explicó que la "semilla" de 'El juicio' nace de una llamada que recibió de un periodista que "respeta" mucho, León Krauze, justo antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

En un encuentro en Los Ángeles, el periodista contó al actor que acababa "de entrevistar al padre de una niña", y le dijo que "lo triste es que hay muchas víctimas como esta".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El actor, director y productor mexicano explicó que decidieron hacer la serie para "darle voz a todas las mujeres que han pasado por casos como este", en los que el sistema "falla" a "muchas víctimas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con "muchas" de esas víctimas habló Daniel Krauze, hermano del periodista que contactó con Derbez, para escribir este "poderosísimo guion" que también retrata el "choque entre dos padres", uno con poder económico y político y otro "sin nada".

"Era muy importante enfrentarlos para ver los dos puntos de vista y sentir que realmente estamos dando voz y representando a toda esta gente que, no solamente en México, sino en el mundo entero, de repente tienen un problema y llegan ante la ley desprotegidos, con nada más que su verdad, y se tienen que enfrentar a esa corrupción, a la gente que tiene más poder o más dinero y a veces se van sin justicia", resumió Derbez.

Con todo, resaltó lo poliédricos y complejos que son los personajes de 'El juicio': "No hay ni malos ni buenos, sino diferentes puntos de vista, y cada quien cree que está en lo correcto".

Derbez también habló del trabajo que le ha costado "sacudirse" la comedia y que no le encasillara, ni el público ni la industria, en ese género. En este sentido, comentó que le sirvió salir de México y hacer algún papel dramático en Estados Unidos.

"Eso me ayudó a que en México me vieran un poco diferente", recalcó, y añadió, en alusión a que la productora que cofundó -3PAS Studios- también está detrás de 'El juicio': "Si yo veo que nadie me va a contratar como actor serio, yo me doy el papel".

Aseguró que este trabajo ha sido un "reto" no solo por ser el "más dramático" de su carrera, sino por estar "parado" delante del imponente y "espectacular" actor Pedro Alonso.

Éste, que se dio a conocer mundialmente por 'La casa de papel', comentó que recibió la propuesta de formar parte de 'El juicio' cuando estaba en la playa y "había decidido" darse un "espacio" para escribir un guion, que está "a punto de acabar, si todo va bien".

"Dije claramente que no iba a hacer" la serie, explicó el actor español, aunque se leyó el libreto -como acostumbra a hacer con los trabajos que le llegan- y decidió embarcarse en el proyecto porque la historia, sobre un "asunto delicadísimo", estaba "muy bien escrita" y era muy compleja.